Астрахань, 9 июля, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы России успешно отразили массированную атаку в северной части Астраханской области. Об этом 9 июля сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня утром укронацистами была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области. Атака была успешно отражена», — написал он.

Глава области отметил, что в результате этого никто не пострадал, а также призвал граждан в случае обнаружения беспилотника сообщать об этом по телефону 112.

Кроме того, Бабушкин попросил жителей региона не поддаваться на провокации, а также руководствоваться только официальной информацией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал о четырёх сбитых в небе над регионам БПЛА ВСУ. Он призвал граждан не трогать обломки дронов в случае их обнаружения, так как это может быть опасно.

Ранее в этот же день глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщило пожарах на подстанции и нефтебазе в регионе, вспыхнувших в результате попытки атаки украинских беспилотников. Губернатор отметил, что атаку отразили с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 9 июля сообщил о массированной атаке дронов, которую отразили силы ПВО и средства РЭБ. Он уточнил, что в результате падения БПЛА в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции.