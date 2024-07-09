Калач-на-Дону, Волгоградская область, 9 июля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Пострадавших и погибших в результате пожара на нефтебазе после атаки беспилотника ВСУ в Калаче-на-Дону Волгоградской области нет. Об этом 9 июля сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным регионального ведомства, на территории частной нефтебазы произошло возгорание ёмкостей с бензином.

«Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в региональном отделении МЧС РФ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ночью 9 июля на подстанции города Фролово и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области из-за попытки украинской армии атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты на российской территории произошли возгорания.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в регионе. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено. На нефтебазе работают силы противопожарной службы и МЧС.

Всего российские средства противовоздушной обороны в течение ночи с 8 на 9 июля нейтрализовали и уничтожили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.