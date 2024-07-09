Донецк, 9 июля, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Расчёты российских миномётов особой мощности «Тюльпан» калибра 240 мм поразили укрепленные позиции и пункты временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщило Министерство обороны России.

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Ведомство уточнило в своём Telegram-канале, что артиллерийское подразделение, ударившее по противнику, входит в группировку войск «Восток». В этих миномётных расчётах служат бойцы из Приморского края.

Командир подразделения с позывным Чита рассказал о боевой работе его отряда.

«Они окопались там очень серьезно, но не против наших миномётов. Наш миномет все сравняет. Мы стараемся всегда работать с лесопосадок. Соблюдаем всю маскировку», — сказал военнослужащий.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня стало известно о том, что на купянском направлении российская самоходная гаубица «Мста-С» уничтожила миномётный расчёт ВСУ, который мешал продвижению пехоты Вооружённых сил России. Бойцы ликвидировали цель со второго выстрела. В уничтожении вражеского миномёта участвовали военнослужащие 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

8 июля появилась информация о том, что российские военные уничтожили в зоне спецоперации очередной танк Аbrams. Кроме того, удалось вывести из строя три автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровую гаубицу М119.