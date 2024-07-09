Донецк, 9 июля, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Расчёт разведывательного беспилотного летательного аппарата Zala из состава группировки войск «Центр» Вооружённых сил России сорвал ротацию украинских войск на авдеевском направлении, уничтожив опорный пункт и бронетехнику противника. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

«Операторы БПЛА обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на опорном пункте, замаскированном в лесистой местности», — сообщили в ведомстве.

Координаты цели были переданы расчётам ствольной артиллерии и расчётам барражирующего боеприпаса Zala «Ланцет», которые нанесли удар, уничтожив опорный пункт и бронетехнику противника и сорвав ротацию подразделений украинских войск на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

В Минобороны отметили, что БПЛА Zala за счёт мощного двигателя и современной системы контроля позволяет обеспечивать постоянное наблюдение за местностью даже в неблагоприятных погодных условиях.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что бойцы группировки войск «Центр» подбили в зоне СВО очередной американский танк M1A1 Abrams. За сутки украинские войска потеряли более 385 человек личного состава, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, гаубицу M119 производства США и три автомобиля.