Вашингтон, 9 июля, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Невролог Кевин Каннард, специализирующийся на болезни Паркинсона, посещал Белый дом не для работы с президентом США Джозефом Байденом. Такое заявление сделал 8 июля личный терапевт американского лидера Кевин О’Коннор, его письмо распространила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В документе поясняется, что президент Байден не проходит обследований у невролога, кроме как в рамках ежегодных медицинских осмотров. По словам О’Коннора, Каннард уже долгие годы посещает клинику при Белом доме в рамках неврологической медпрактики, чтобы помочь «тысячам действующих» сотрудников. Врач Байдена отметил, что невролог осматривал главу Белого дома при каждой его ежегодной медицинской проверке, результаты обследований при этом публиковались каждый раз.

«Доктор Каннард был выбран, не потому что он специалист в сфере нарушений работы двигательного аппарата, а потому что он высококвалифицированный и уважаемый невролог», — уточнил терапевт американского лидера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лечащий врач президента США Байдена Кевин О’Коннор в 2024 году принимал в Белом доме одного из ведущих американских неврологов, эксперта по болезни Паркинсона доктора Каннарда. Кроме них, на встрече присутствовали кардиолог Джон Этвуд и ещё один доктор, личность которого установить не удалось.

В феврале врач-терапевт Байдена заявлял, что глава Белого дома имеет ряд заболеваний. По заключению врача, у Байдена диагностировано «обструктивное апноэ во сне», которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции. Заболевание может вести к снижению работоспособности и ухудшению памяти и интеллекта.

В июне работающие с Байденом люди рассказали об ухудшении его состояния. Так, по информации The Wall Street Journal, состояние и уровень вовлечённости президента Соединённых Штатов в дела за закрытыми дверьми переменчивы и показывают признаки ухудшения.