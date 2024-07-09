Кызыл, 9 июля, 2024, 06:29 — ИА Регнум. С симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 18 детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере в Тыве. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Тыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

Уточняется, что госпитализированы 18 детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере «Чагытай». Всего медицинские организации в период с 14:00 (10:00 мск) по 21:00 (17:00 мск) 8 июля сообщили о 19 случаях обращения детей с симптомами острой кишечной инфекции. Дети почувствовали недомогание после возвращения из лагеря. Один ребёнок получает лечение амбулаторно.

«Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва и Центром гигиены и эпидемиологии начато эпидемиологическое расследование», — поясняется в сообщении.

Специалисты устанавливают причинно-следственную связь групповой заболеваемости, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мер. Отобраны пробы биологического материала от контактных лиц и персонала лагеря, пробы пищевых продуктов и сырья, смывов с объектов внешней среды. Выданы предписания о проведении заключительной дезинфекции, оформлены материалы в суд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления едой в одном из кафе в Бурятии.

По данным прокуратуры республики, 22 человека обратились к медикам после посещения одного из кафе в городе Гусиноозёрске в Бурятии, что стало поводом для проверки. В инфекционном отделении Гусиноозёрской центральной районной больницы 5 июля приняли 22 пациентов с признаками острого гастроэнтерита. Среди них было 13 несовершеннолетних. Все обратившиеся употребляли еду в одном и том же кафе.