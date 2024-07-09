Флорида, США, 9 июля, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX в понедельник, 8 июля, осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 6A. Об этом сообщил официальный сайт компании.

SpaceX-Imagery Запуск ракеты Falcon 9

Запуск Falcon 9 прошёл на мысе Канаверал в штате Флорида в 19:30 по местному времени (02:30 мск).

Спустя 8,5 минуты после старта на Землю вернулась первая ступень ракеты-носителя. Через 35,5 минуты после запуска Falcon 9 вывела турецкий спутник связи на геостационарную передаточную орбиту, откуда Turksat 6A самостоятельно отправился на конечную орбиту.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня SpaceX завершила четвёртые лётные испытания прототипа многоразовой транспортной системы Starship. Корабль впервые за всё время проведения тестовых запусков смог успешно приводниться в Индийском океане. В компании отметили, что главной целью этого запуска являлась проверка возможностей ускорителя ракеты и самого корабля вернуться на Землю, приводнившись в океан.

Компания SpaceX занимается улучшением Starship для будущих дальних космических полетов. Дебютный запуск корабля состоялся в апреле 2023 года. Первый запуск завершился аварией — ракета взорвалась при взлете. Второй испытательный запуск был проведен в ноябре 2023 года. Тогда после успешного разделения ступеней Starship разрушился, не достигнув орбиты.