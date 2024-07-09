Над Ростовской областью уничтожены десятки БПЛА — 867-й день СВО
Гладков сообщил о четырёх погибших и 20 пострадавших из-за атак ВСУ — 867-й день СВО
В Белгородской области после воздушной атаки врага в ночь на 9 июля погибли четыре мирных жителя, 20 получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены около 160 многоквартирных домов, 60 частных домов и 140 автомобилей и личного транспорта. Таким известием ознаменован новый, 867-й день специальной военной операции (СВО).
Одним их последних пострадавших стал мирный житель Белгорода, получивший контузию. В селе Новая Таволжанка осколочные ранения обеих ног получил мужчина. А в поселке Прилесье Краснояружского района в результате атаки дрона-камикадзе полностью разрушен частный жилой дом.
Ранее Гладков известил, что шестой раз за ночь подвергся обстрелу со стороны врага город Шебекино.
В Родионово-Несветайском районе Ростовской области в результате вражеской воздушной атаки произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. Об уничтожении в ночь на 9 июля нескольких десятков беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) известил в Telegram-канале глава региона Василий Голубев.
Помимо трансформаторов, на месте падения обломков БПЛА в Ростове-на-Дону произошло возгорание сухой растительности.
«Пожар оперативно ликвидирован», — отметил в Telegram-канале ростовский губернатор.
Несколько БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены над территорией Воронежской области. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Опасность атаки вражеских дронов объявлялась в Курской области. «Ночью наши бойцы ПВО сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах», — пояснил врио главы региона Алексей Смирнов.
Тем временем расчёты 240-миллиметровых минометов особой мощности «Тюльпан» группировки войск «Восток» из Приморья уничтожили укреплённые позиции и пункты временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении.
Об этом 9 июля информирует Минобороны, показав соответствующие видеокадры.
«Они окопались там очень серьезно, но не против наших минометов. Наш миномет все сравняет. Мы стараемся всегда работать с лесопосадок. Соблюдаем всю маскировку», — пояснил командир миномёта с позывным Чита.
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