В Белгородской области после воздушной атаки врага в ночь на 9 июля погибли четыре мирных жителя, 20 получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены около 160 многоквартирных домов, 60 частных домов и 140 автомобилей и личного транспорта. Таким известием ознаменован новый, 867-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Одним их последних пострадавших стал мирный житель Белгорода, получивший контузию. В селе Новая Таволжанка осколочные ранения обеих ног получил мужчина. А в поселке Прилесье Краснояружского района в результате атаки дрона-камикадзе полностью разрушен частный жилой дом.

Ранее Гладков известил, что шестой раз за ночь подвергся обстрелу со стороны врага город Шебекино.

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области в результате вражеской воздушной атаки произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. Об уничтожении в ночь на 9 июля нескольких десятков беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) известил в Telegram-канале глава региона Василий Голубев.

Помимо трансформаторов, на месте падения обломков БПЛА в Ростове-на-Дону произошло возгорание сухой растительности.

«Пожар оперативно ликвидирован», — отметил в Telegram-канале ростовский губернатор.

Несколько БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены над территорией Воронежской области. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Опасность атаки вражеских дронов объявлялась в Курской области. «Ночью наши бойцы ПВО сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах», — пояснил врио главы региона Алексей Смирнов.

Тем временем расчёты 240-миллиметровых минометов особой мощности «Тюльпан» группировки войск «Восток» из Приморья уничтожили укреплённые позиции и пункты временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900674" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Самый большой миномет в мире с одного выстрела уничтожает опорные пункты и долговременные огневые точки ВСУ

Об этом 9 июля информирует Минобороны, показав соответствующие видеокадры.

«Они окопались там очень серьезно, но не против наших минометов. Наш миномет все сравняет. Мы стараемся всегда работать с лесопосадок. Соблюдаем всю маскировку», — пояснил командир миномёта с позывным Чита.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.