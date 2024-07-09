Вашингтон, 9 июля, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Страны Запада, вероятно, решили использовать утверждения о якобы ударе России по больнице в Киеве как повод для дальнейшей эскалации украинского конфликта, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Речь идёт о медучрждении для детей «Охматдет» в столице Украины, которое подверглось удару. Американские чиновники обвинили в случившемся Россию.

Дипломат подчеркнул, что Соединённые Штаты намерено распространяют недостоверную информацию о случившемся.

«Разгоняемая здесь истерия по поводу пострадавшей больницы Охматдет в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против нашей страны», — сказал посол, комментарий которого опубликовали в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

Антонов отметил, что США лицемерно скрывают данные о том, что в больницу попала ракета украинской системы противовоздушной обороны. Он отметил, что Киев уже не в первый раз пытается переложить ответственность за свои действия на Россию.

Дипломат также выразил мнение, что Запад воспринял произошедшее «подарок» для продолжения конфликта до последнего украинца. Вместе с тем посол в очередной раз призвал западные страны перестать снабжать киевский режим оружием, от которого гибнут мирные жители как в России, так и на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля военная администрация Киева распространила информацию о том, что в результате ракетного удара по украинской столице якобы пострадала детская больница Охматдет в Шевченковском районе города. Кроме того, из-за удара будто бы начался пожар в помещении одного из предприятий в Святошинском районе.

После этого, Министерство обороны России отметило, что утверждения киевского режима о якобы намеренном ударе РФ по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. В ведомстве добавили, что к разрушениям в Киеве привело падение ракеты украинской системы ПВО.