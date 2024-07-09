Москва, 9 июля, 2024, 05:25 — ИА Регнум. В России участились случаи использования производителями мясной и молочной продукции запрещённой добавки. Об этом 9 июля сообщили «Известия» со ссылкой на статистические данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Речь идёт о микробной трансглютаминазе, называемой также «мясным клеем» и используемой для увеличения массы продукта, сокращения цикла изготовления и снижения себестоимости продукта путём соединения несоединимых пищевых белков.

Только за первые шесть месяцев 2024 года число случаев использования указанной добавки составило 28, что превышает количество аналогичных случаев за весь 2023 год (25).

По информации источника, действие микробной трансглютаминазы на здоровье человека до конца не изучено, комитет Государственной думы по охране здоровья обратился в Роспотребнадзор принять соответствующие меры. Отмечается, что «мясной клей», согласно действующему законодательству, не входит в перечень пищевых добавок, разрешённых для применения на производстве.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня специалисты в Россельхознадзоре сообщили, что специалисты выявили бактерии рода Salmonella в свинине бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, который поставил свою продукцию в Россию. Отмечалось, что представители ведомства направили властям Бразилии соответствующее обращение с призывом провести расследование по установлению причин выявления нарушения и для принятия мер, направленных на исключение подобных случаев в будущем.