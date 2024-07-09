Вашингтон, 9 июля, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Мирная миссия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в условиях стремления Запада нанести России стратегическое поражение создаёт перспективу движения в сторону дипломатического урегулирования конфликта и деэскалации обстановки. Такое мнение высказал представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Как указал эксперт, приверженность администрации президента США Джо Байдена и западных союзников Вашингтона к развалу России создаёт непосредственную опасность ядерной войны.

«Появление честной дипломатии в Европе в форме «Мирной дипломатии 3.0» премьера Орбана создаёт новый позитивный потенциал по обе стороны Атлантики», — приводит его слова «Газета.Ru».

По мнению Ричарда Блэка, возможная победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Соединённых Штатах, вероятно, не изменит американскую внешнюю политику и вряд ли сможет гарантировать нерасширение НАТО на восток и непринятие Украины в альянс.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Виктором Орбаном. По итогам переговоров Орбан назвал обеспечение мира в Европе главной задачей его страны на время председательства в Совете Евросоюза. Он пояснил, что позиции Москвы и Киева по урегулированию конфликта сильно отличаются друг друга, для достижения мира необходимо совершить очень много шагов. Глава венгерского правительства назвал этот визит в Россию одним из этапов мирной миссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Виктор Орбан показал политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно.

8 июля венгерский премьер-министр провёл встречу с председателем Китайской Народной республикиСи Цзиньпином. Позже глава правительства Венгрии сообщил, что следующий его визит будет в Вашингтон.

Как указал в беседе с ИА Регнум директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, в текущих условиях нет оснований полагать, что мирная миссия Виктора Орбана существенно изменит ситуацию в урегулировании конфликта на Украине. Одной из причин политолог назвал тот факт, что Венгрия с начала проведения Россией специальной военной операции неоднократно солидаризировалась со своими партнёрами по НАТО и ЕС относительно санкций в отношении РФ.