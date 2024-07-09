Рим, 9 июля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Единственное природное озеро Сицилии Пергуза оказалось на грани исчезновения из-за аномальной жары и засухи. Об этом 8 июля сообщило агентство Reuters.

Георг Боц Сицилия

Озеро Пергуза описано в «Метаморфозах» римского поэта Овидия как место красоты и «вечной весны». Оно является частью природного заповедника, расположенного недалеко от города Энна в центральной части средиземноморского острова. Водоём много лет служит важным местом передышки для птиц, мигрирующих между Европой и Африкой, в озеро не впадают реки, но и стоков у него нет.

Сицилия в течение нескольких месяцев страдала от жары при малом количестве осадков. Такое сочетание оказалось губительным для озера, которое находится сейчас под угрозой исчезновения.

Специалист по климату Луиджи Пазотти отметил, что засуха может нанести непоправимый ущерб биоразнообразию озера, которое является домом не только для перелётных птиц, но и для рыб, моллюсков и беспозвоночных. По мнению Пазотти, состояние озера сегодня — это последствие изменения климата на острове, где в 2021 году был зафиксирован европейский рекорд температуры +48,8 градуса по Цельсию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на юге России ожидается аномальная жара. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столбик термометра может подняться до +42 градусов в таких регионах, как Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. В Краснодарском крае температура воздуха может достичь +41 градуса. В то же время в Ростовской области и Ставропольском крае ожидается аномальная жара с сильным дождём и ветром.

3 июля в Москве второй день подряд побит температурный рекорд. По словам Вильфанда, рекордное значение для 3 июля в Москве составляло плюс 32,2 градуса. Днём ранее жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса.