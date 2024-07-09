Лос-Анджелес, США, 9 июля, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Колесо шасси потерял при взлёте самолёт Boeing 757-200 американского авиаперевозчика United Airlines в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом 8 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя авиакомпании.

Tomás Del Coro Boeing 757-200 авиакомпании Delta Air Lines

«Компания United Airlines Holdings заявила, что ещё один из самолётов компании Boeing потерял одно из основных колёс шасси во время взлёта в понедельник», — уточняется в письме представителя авиакомпании.

Самолёт типа Boeing 757-200 вылетел из Лос-Анджелеса около 07:16 по местному времени (17:16 мск) в американский город Денвер. На борту авиалайнера находились 174 пассажира и семь членов экипажа. Воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту Денвера в 10:10 по местному времени (20:10 мск). Шина от потерянного колеса была найдена в Лос-Анджелесе, подробности инцидента не уточняются.

В авиакомпании отметили, что на каждой из двух основных стоек шасси самолета установлено по четыре колеса. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA, государственный регулятор) заявило, что расследует инцидент.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале марта аналогичный эпизод произошёл с самолётом Boeing 777-200, принадлежащим авиакомпании United Airlines. Авиалайнер потерял шину при вылете из аэропорта Сан-Франциско в Японию, и совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе. Отлетевшая от самолёта шина приземлилась на парковке и повредила несколько автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет.

На фоне инцидентов с самолётами Boeing генеральный директор компании Дэйв Кэлхун в заявил 25 марта, что в конце 2024 года уйдёт в отставку. Также свой пост покинет председатель совета директоров компании Ларри Келлнер.

Высшее руководство Boeing игнорировало все предупреждения о проблемах с качеством и безопасностью самолётов, заявил в апреле 2024 года инженер по качеству Boeing Сэм Салехпурв ходе выступления в подкомитете Сената США по расследованиям. Он отметил, что был отстранён от работы после того, как выразил озабоченность проблемами, связанными с производством.