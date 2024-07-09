Махачкала, 9 июля, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений) за то, что тот не соответствует «вызовам времени», сообщил 8 июля муфтият республики.

President.e-dag.ru Ахмад Абдулаев

«Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», — говорится в Telegram-канале религиозной организации.

В сообщении говорится, что муфтий Абдуллаев также встретился с работниками этого отдела. Кроме того, в организации отметили, что в ближайшее время проведут другие изменения в своей структуре.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня Ахмад Абдулаев предупреждал, что в ближайшее время в Дагестане издадут фетву о запрете никаба в республике. 2 июля муфтият Дагестана проинформировал, что отдел фетв тщательно рассмотрел вопрос о возможном всеобщего запрета на ношение никаба. При этом представители отдела пришли к выводу, что достаточных оснований для подобного решения нет. Вместе с тем они добавили, что такие ограничения могут вводиться локально и на время из соображений безопасности.

3 июля муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов в регионе. Решение примазалось с учётом заключения, вынесенного отделом фетв. По информации организации, запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев о запрете никабов. Он выразил мнение о том, что такая одежда несвойственна российскому исламу и может быть использована террористами.