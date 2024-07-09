Москва, 9 июля, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Глава Управления государственной экспертизы Министерства обороны России Магомед Хандаев скончался на 62-м году жизни. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в администрации Шамильского района Республики Дагестан.

Министерство обороны РФ Магомед Хандаев

«Его похоронят в родном селе Гента. Тело уже самолётом доставили в Махачкалу», — приводят «Известия» слова главы муниципалитета Магомеда Гасанова.

Магомед Хандаев родился 14 мая 1963 года в селе Гента Советского района Республики Дагестан. Он закончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ, Российскую академию государственной службы при президенте России и Дагестанский государственный технический университет.

В период с 2009 по 2012 годы занимал должность главного федерального инспектора, помощника полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, а с июня 2022 года — генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства». 20 июня 2023 года Магомеда Хандаева назначили начальником Управления госэкспертизы Министерства обороны.