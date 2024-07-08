Осло, 9 июля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Королевский дворец попытался поджечь с помощью бутылок с горючей смесью мужчина в инвалидной коляске в норвежском Осло. Об этом 8 июля сообщило агентство dpa.

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«Мужчина в инвалидной коляске с электроприводом бросил несколько зажигательных устройств в Норвежский королевский дворец в Осло», — уточняется в сообщении.

Как рассказали агентству сотрудники полиции, мужчина сначала сказал очевидцу, что у него при себе бомба. Затем злоумышленник бросил две бутылки с горючей смесью в заднюю часть здания.

Вспыхнувшее пламя удалось быстро потушить, мужчина задержан. Мотив поступка подозреваемого в поджоге остаётся неизвестным. Ущерб, нанесённый зданию, уточняется.

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