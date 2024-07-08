Ватикан, 9 июля, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск неожиданно покинул Ватикан, чтобы лично посетить магазин оптики в центре Рима. Об этом 8 июля говорится в репортаже телеканала Rai1.

Gabriel Andrés Trujillo Escobedo Папа Римский Франциск

Понтифик прибыл на Fiat 500 с ватиканскими номерами прибыл в магазин оптики на улице Via del Babuino, который принадлежит старому знакомому папы Римского. В магазине понтифик провёл около 40 минут, выбирая линзы для очков. Папа Франциск попросил вставить новые линзы в свою старую оправу, а также приобрёл запасные очки. При этом папа Римский настоял, что сам оплатит покупки.

На выходе из магазина понтифика встретила толпа иностранных туристов и жителей Рима. Папа Франциск согласился сделать несколько селфи с желающими и угостил детей конфетами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что папа Римский Франциск по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла поспособствовал освобождению митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), которого на Украине приговорили к пяти годам лишения свободы.

Как уточнил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, в настоящее время папа Франциск работает над освобождением и других архиереев, которых преследуют на Украине.