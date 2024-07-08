Суздаль, Владимирская область, 9 июля, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Дирижёр Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра провели концерт 8 июля в Суздальском кремле по случаю 1000-летия Суздаля. Музыканты исполнили известные партии из опер русских композиторов.

Дарья Драй ИА REGNUM Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева

Мероприятие прошло под открытым небом. Его посетителям представили декорации в виде знаменитых суздальских лугов, панорамы древнего посада и стен Архиерейских палат XV века.

Гергиев заявил, что исполненные оркестром произведения, как и сам Суздаль, проникнуты подлинным русским духом. Кроме того, по мнению дирижёра, они лучше всего показывают культурное богатство и величие России.

Зрителям также показали специально созданное проекционное шоу «Свет Суздаля», авторами которого выступили арт-директор Константин Воробьёв, режиссер видеоконтента Павел Щелканов, а также художники Даниил, Денис и Николай Молодкины. Они уже демонстрировали подобное представление в парадном дворе Суздальского кремля в январе 2024 года, но тогда мероприятие прошло в более узком формате.

Создатели шоу вдохновились картинами знаменитого иллюстратора русских сказок и былин Ивана Билибина, а также лаковой миниатюрой и сюжетами иконописи.

«Соединение великолепной музыки, архитектуры и истории с технологиями, расширяющими возможности восприятия, рождает совершенно особую ауру — ауру праздника и чудесной сказки, столь органичных для Суздаля, продолжающего удивлять и дарить яркие эмоции тем, кто его посещает», — сказала директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, которую процитировала «Российская газета».

Представители объекта также подчеркнули, что таких мероприятий в городе не было никогда.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 1000-летия основания Суздаля. Населённый пункт находится на реке Каменке, притоке реки Нерли, в 26 км к северу от города Владимира. Суздаль является городом-заповедником, входит в Золотое кольцо России. Первое упоминание о городе относится к 1024 году — в «Повести временных лет».