В Суздале Гергиев провёл концерт с оркестром по случаю 1000-летия города
Гергиев выступил с оркестром Мариинского театра по случаю 1000-летия Суздаля
Суздаль, Владимирская область, 9 июля, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Дирижёр Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра провели концерт 8 июля в Суздальском кремле по случаю 1000-летия Суздаля. Музыканты исполнили известные партии из опер русских композиторов.
Мероприятие прошло под открытым небом. Его посетителям представили декорации в виде знаменитых суздальских лугов, панорамы древнего посада и стен Архиерейских палат XV века.
Гергиев заявил, что исполненные оркестром произведения, как и сам Суздаль, проникнуты подлинным русским духом. Кроме того, по мнению дирижёра, они лучше всего показывают культурное богатство и величие России.
Зрителям также показали специально созданное проекционное шоу «Свет Суздаля», авторами которого выступили арт-директор Константин Воробьёв, режиссер видеоконтента Павел Щелканов, а также художники Даниил, Денис и Николай Молодкины. Они уже демонстрировали подобное представление в парадном дворе Суздальского кремля в январе 2024 года, но тогда мероприятие прошло в более узком формате.
Создатели шоу вдохновились картинами знаменитого иллюстратора русских сказок и былин Ивана Билибина, а также лаковой миниатюрой и сюжетами иконописи.
«Соединение великолепной музыки, архитектуры и истории с технологиями, расширяющими возможности восприятия, рождает совершенно особую ауру — ауру праздника и чудесной сказки, столь органичных для Суздаля, продолжающего удивлять и дарить яркие эмоции тем, кто его посещает», — сказала директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, которую процитировала «Российская газета».
Представители объекта также подчеркнули, что таких мероприятий в городе не было никогда.
Как сообщало ИА Регнум, в январе 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 1000-летия основания Суздаля. Населённый пункт находится на реке Каменке, притоке реки Нерли, в 26 км к северу от города Владимира. Суздаль является городом-заповедником, входит в Золотое кольцо России. Первое упоминание о городе относится к 1024 году — в «Повести временных лет».