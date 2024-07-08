Москва, 9 июля, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Возможность забрать остатки материнского капитала появится у более чем 730 тысяч российских семей, заявил 8 июля глава Минтруда РФ Антон Котяков.

ИА Регнум Материнский капитал

«На текущий день более чем у 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее 10 тысяч рублей», — отметил министр, которого цитируют «Известия».

Он напомнил, что указанные средства сейчас могут направляться на накопительную часть пенсию матери. Глава ведомства также сообщил, что по решению президента РФ Владимира Путина в ближайшее время правительство подготовит поправки в законодательство, позволяющие получить неиспользованный остаток в виде единовременной выплаты до 10 тысяч рублей.

Министр подчеркнул, что Социальный фонд России направит соответствующие уведомления всем семьям, которые смогут забрать эти деньги. По словам Котякова, к письмам приложат предзаполненные заявления, чтобы уточнить реквизиты получателей.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Владимир Путин провёл встречу с семьями, попавшими в финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». На мероприятии глава государства выступил за то, чтобы семьям в РФ выплачивали неиспользуемые остатки материнского капитала на сбор детей в школу. Он уточнил, что в первое время сумма составит до 10 тысяч рублей.

В декабре 2023 года президент России подписал закон, разрешающий использовать до половины материнского капитала на ремонт таунхаусов и других капитальных зданий, имеющих отдельный выход на земельный участок. Оставшиеся средства разрешено использовать не ранее чем через полгода после получения первой части суммы.

В апреле 2024 года Путин поручил правительству РФ продлить до конца 2030 года программу материнского капитала. Ответственным за исполнение этого поручения он назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.