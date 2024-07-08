Белгород, 9 июля, 2024, 00:36 — ИА Регнум. В Белгороде на фоне объявленной вечером 8 июля ракетной опасности прогремели мощные взрывы. Серия взрывов прозвучала около 23:35 по местному времени (совпадает с мск).

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По информации Lenta.ru, взрывы произошли сразу после включения сирены, в жилых районах города были замечены машины скорой помощи и сотрудники спасательных служб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе в 23:30. Около 23:45 глава региона сообщил об отбое тревоги.

По информации главы региона, в результате атаки погиб один человек, ещё двое получили ранения.

«К большому горю, от полученных ран скончался один человек… Ранены два мирных жителя. Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода… Второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте», — уточнил Гладков в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

По предварительной информации, повреждения получили два социальных объекта, три хозобъекта, три частных домовладения и 12 квартир восьми многоквартирных домов.

Как сообщили в Министерстве обороны, около 23:10 средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали над территорией Белгородской области один украинский беспилотный летательный аппарат.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 июля украинские войска трижды обстреляли Шебекино в Белгородской области. В результате атаки четверо мирных жителей получили ранения. Двоих пострадавших с осколочными ранениями направили в городскую больницу № 2 города Белгорода, ещё двоих мужчин госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу. Кроме того, после обстрела повреждения были выявлены на территории пяти предприятий, административных и складских производственных зданий. Также обстрелами были задеты три частных домовладения и 11 легковых автомобилей.

До этого беспилотники ВСУ атаковали село Ржевка в Шебекинском городском округе. Один БПЛА повредил кровлю частного жилого дома, другой сдетонировал возле местного магазина, после чего произошло возгорание, которое быстро потушили. Также в Ржевке служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, два человека получили ранения. Один из пострадавших получил осколочное ранение руки, другой — осколочное ранение ноги. Обоих раненых сотрудников скорая госпитализировала в Белгородскую городскую больницу № 2.