Москва, 9 июля, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил разработать сервис, позволяющий воспользоваться услугами загса по биометрическим данным. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в аппарате вице-премьера.

Официальный сайт Правительства России Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Задача по разработке соответствующего сервиса поручена Министерству юстиции, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Федеральной налоговой службе и Центру биометрических технологий.

«У граждан появится два способа получения услуг органа загс — с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии», — приводит текст сообщения Lenta.ru.

Отмечается, что сервис позволит россиянам заключать брак, менять имя или фамилию, устанавливать отцовство без предъявления документов. Для подтверждения личности будет применяться государственная единая биометрическая система.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей до конца года получат возможность обращаться в МФЦ по биометрии. При этом подчёркивалось, что обслуживание по биометрии станет альтернативой привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрических данных, вводящий запрет на принудительный сбор биометрии и на любую дискриминацию в отношении отказавшихся от её сдачи людей. В Роскачестве подчёркивали, что россияне могут отказаться от передачи биометрических данных в ЕБС в любой момент или оформить запрет на хранение биометрии, обратившись в МФЦ.