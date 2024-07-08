Вашингтон, 8 июля, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на полях саммита НАТО в Вашингтоне встретится с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«В среду президент проведёт в первую двустороннюю встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Она пройдёт в Белом доме», — указал он в ходе брифинга.

По его словам, позднее в тот же день Байден встретится с представителями 32 стран — членов Североатлантического альянса. На следующий же день, 11 июля, состоятся встречи с делегациями союзников Вашингтона в Тихоокеанском регионе — Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

Говоря о готовности Джо Байдена выступить на большой пресс-конференции по итогам саммита, Кирби заверил, что президент «сохраняет остроту ума» и готовится к мероприятию так же, как и к другим международным встречам.

Саммит НАТО в Вашингтоне, посвящённый 75-летию альянса, пройдёт с 9 по 11 июля.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что на саммите Североатлантического альянса будет объявлено о планируемых долгосрочных соглашениях с Украиной, включающих финансовую поддержку, военную подготовку, логистику и техническое обеспечение. Как отмечало издание The New York Times, подобные меры альянс, неоднократно отвергавший возможность вступления Украины в НАТО, намерен предложить Киеву, чтобы успокоить Владимира Зеленского.

7 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что никто не давал Украине обещаний, что она вступит в НАТО через 10 лет. По данным портала Euractiv, страны альянса до сих пор не придумали формулировку, как в итоговом документе после саммита в Вашингтоне в очередной раз пообещать Украине членство, не называя при этом конкретных сроков.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении украинского конфликта. Глава государства подчеркнул, что Киев должен, в частности, вывести войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.