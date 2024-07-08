Белгород, 8 июля, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) 8 июля обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, нападение удалось пресечь примерно в 23:10 мск (совпадает с местным временем).

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля в селе Ржевка Шебекинского городского округа в Белгродской области дрон ВСУ повредил кровлю частного жилого дома. Другой БПЛА сдетонировал возле местного магазина, после чего загорелась сухая трава. Осколками беспилотника также посекло автомобиль. Кроме того, в Ржевке служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего два человека получили ранения.

Ещё три мирных жителя пострадали при ударах БПЛА по селу Байцуры в Борисовском районе Белгородской области. У них выявили контузию.