София, 8 июля, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб в Болгарии задержали председателя местного национального движения «Русофилы» Златомира Дёвленского, проживающего в Пловдиве, сообщила 8 июля газета «24 часа», ссылаясь на депутата парламента республики от Болгарской социалистической партии (БСП) Ивана Петкова.

Соцсети Златомир Дёвленский

«Сегодня в 05:30 утра (совпадает с мск) пришли к нему домой в Пловдиве, сломали дверь и забрали его. Его мать была в шоке», — рассказал политик.

Петков также сообщил, что силовики после этого провели обыск с штаб-квартире БСП, где также находится офис Дёвленского. Они ничего там не нашли и не забрали. Причину задержания депутат не знает. Петков нанял адвоката, который выехал из Софии в Пловдив.

Сообщается, что Дёвленский в 2022 году баллотировался в болгарский парламент от БСП. По образованию он политолог, является докторантом Пловдивского университета и аспирант Астраханского государственного университета.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года настоятель подворья в Софии архимандрит Вассиан (Змеев) рассказал, что из Болгарии грубо и без оснований выдворили его и ряд других клириков Русской православной церкви (РПЦ). Священнослужителей неожиданно вызвали в миграционную службу, обвинили в нарушении закона, не сказав, в чём было нарушение, а потом заставили покинуть страну.

В феврале 2024 года в Болгарии силовики задержали сотрудника главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД республики, обвинив в «шпионаже» в пользу России. По версии следователей, он якобы передавал секретную информацию «российским агентам».