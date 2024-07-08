Тверь, 8 июля, 2024, 21:12 — ИА Регнум. В День семьи, любви и верности губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды многодетным родителям.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды многодетным родителям

«В Год семьи в России этот замечательный праздник приобретает особое значение, — заявил Игорь Руденя. — Он напоминает нам о том, что все мы — одна большая, единая и сплочённая семья нашей великой Родины. Для каждого человека в нашей стране нет ничего дороже благополучия Отечества и счастья дорогих и близких нам людей. Именно это придаёт особый смысл нашей жизни, помогает трудиться с полной отдачей и побеждать в самых сложных испытаниях, защищать и развивать Россию».

Губернатор выразил благодарность многодетным родителям за воспитание достойных граждан России. Игорь Руденя вручил орден «Родительская слава» Александру и Валентине Мартыновым, которые родили и воспитывают 15 детей. Это самая многодетная семья в Тверской области. В 2014 году Мартыновы переехали в Верхневолжье из города Волноваха Донецкой области. Также ордена «Родительская слава» удостоены родители 14 детей Александр и Наталья Тарусовы. Почетный знак Тверской области «Слава матери» глава региона вручил многодетным мамам Елене Мешковой из Кесовой Горы и Надежде Ненашевой из города Кимры. В семье каждой по 5 детей.

Почётного знака Тверской области «Слава отца» удостоены трое многодетных отцов. В семье Александра Дмитриева из Западной Двины 6 детей, в семье Игоря Быкова из Сонковского округа — 5 детей. Василий Аржанов вместе с супругой воспитывает 10 детей. В 2018 году Аржановы стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

В Тверской области ежегодно увеличивается число супружеских пар, принимающих решение о рождении третьего, четвёртого, пятого ребёнка. Благодаря государственным мерам поддержки за последнее десятилетие в тверском регионе количество многодетных семей выросло более чем в два раза и сегодня уже превышает 15 тысяч. В этом году в Тверской области на 25% вырастет многодетных семей, получающих федеральные и региональные меры поддержки, — до 18 730 семей, в которых воспитываются свыше 57 тысяч детей.