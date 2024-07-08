Лондон, 8 июля, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 18-я ракетка мира Анна Калинская снялась с матча 1/8 финала Уимблдонского турнира из-за травмы. Игра проходила 8 июля на травяных кортах в Лондоне.

РИА Новости/Алексей Даничев

Россиянке противостояла четвёртая ракетка мира, представляющая Казахстан Елена Рыбакина. Калинская снялась при счёте 3:6, 0:3 в пользу Рыбакиной. В первом сете она брала медицинский тайм-аут из-за травмы кисти. Матч продолжался 53 минуты.

Рыбакина вышла в четвертьфинал, где встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и китаянкой Ван Синьюй. В турнире больше не осталось российских теннисисток.

Калинская изданию «Чемпионат» сообщила, что ей было досадно и грустно выбывать из соревнований. Она назвала Уимблдон своим любимым турниром.

«Во время подачи и первого удара после подачи я чувствовала небольшое онемение. Это сильно влияло. Думала, пройдёт, но не прошло. Поэтому решила сняться — лучше не становилось», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв 2 июля проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье в первом раунде Уимблдона со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5). Встреча длилась 2 часа 59 минут. Турнир является третьим в сезоне турниром «Большого шлема», он проходит с 1 по 14 июля.

Пресс-служба Уимблдона 24 июня сообщила, что российские и белорусские участники соревнований предварительно подписали декларацию о нейтралитете, как и в 2023 году. В 2022 году спортсменов из России и Белоруссии не допустили до турнира.