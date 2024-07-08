Донецк, 8 июля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике 8 июля, в День любви, семьи и верности, состоялось награждение семей за долгий брак. Торжественные церемонии провели сразу в нескольких районах и поселениях.

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В Володарском районе почётные грамоты и памятные медали «За любовь и верность» вручили супружеским парам, прожившим в браке более 25 лет и воспитавшим достойных детей. Глава Володарского муниципального округа СергейЮзвинкевич наградил Илью и Ларису Мадиных и Олега и Елену Юрченко.

Глава муниципального образования городской округ Горловка Иван Приходько вручил медали Валерию и Неле Кардаш, прожившим в браке больше 52 лет, Вадиму и Людмиле Прядченко, женатым больше 34 лет. Их наградили за содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, сохранение семейных и нравственных ценностей, принципов любви и верности, достойное воспитание детей.

В Шахтерске чествовали семьи, прожившие вместе более 40-50 лет. Глава округа Александр Шатов поздравил Наталью и Александра Лыковых, Валентину и Валерия Любаковских, Оксану и Анатолия Безрукавых, Маргариту и Константина Гокун, Галину и Виктора Гаманковых, Татьяну и Вадима Кравченко, а также Марию и Сергея Богданенко.

В городском округе Енакиево медалью наградили Людмилу и Владимира Скляр. Вместе они прожили 49 лет и воспитали четверых детей. Мария и Николай Рыженковы тоже получили награду. В этом году они отметили 59-ю годовщину супружеской жизни.

В городе Торез на праздничном концерте поздравили супругов, проживших более 50 лет совместной жизни. Медалями наградили семьи Черновых, Антоненко, Голяевых. Чествовали долгожителей семейной жизни семью Иняковых и многодетные семьи Салаткиных, Запорожец, Гресько, Зекулаевых, Прысь, Старокожевых, Давидич.

В Мариуполе медаль вручили Сергею и Наталье Мусиенко, прожившим в браке более 25 лет.

В Снежном наградили девять семей. В их числе Оксана и Эдуард Моисеенко, прожившие вместе уже 32 года. Макеевским семьям Коваль, Чернышевых и Чертковых также вручили медали «За любовь и верность».

Глава администрации Амвросиевского муниципального округа Игорь Лызов поздравил три семьи. В Старобешевском муниципальном округе вручил медали «За любовь и верность» также трём семьям. В Мангушском муниципальном округе грамоты и подарки тоже получили три семейные пары.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля президент России Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, подчеркнул российский лидер, тем гуманнее и сильнее наше общество и увереннее его будущее. Он также отметил, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.