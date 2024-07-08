Ново-Огарево, Московская область, 8 июля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 июля в ходе неформальной встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Ново-Огарёво поздравил его переизбранием и отметил успехи в развитии страны.

Валерий Шарифулин/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«В начале хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. Думаю, что это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет во главе правительства», — сказал он.

Путин также отметил, что Моди способен добиваться результатов в работе на интересы народа Индии. Он также назвал индийского премьер-министра энергичным человеком.

Как сообщало ИА Регнум, Моди прибыл в Россию 8 июля с двухдневным официальным визитом. Его официальную встречу с Путиным запланировали на следующий день. До этого индийский премьер посещал Россию в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. В Москве он последний раз был в 2015 году.

Перед тем, как отправиться в Россию, Моди назвал Путина своим другом, подчеркнул, что нетерпением ожидает встречи, когда сможет встретиться с российскими лидером для обсуждения различных вопросов. Он отметил особое стратегическое двухстороннее партнёрство, сложившееся за последние 10 лет.

Индийская газета Hindu указала на то, что встреча Моди и Путина пройдёт параллельно с саммитом НАТО в Вашингтоне. Издание назвало это геополитическим сигналом индийского премьера Западу. Также журналисты отметили, что Моди совершил первый двусторонний визит в Россию в ходе третьего срока пребывания на посту премьера, нарушив негласную традицию наносить такие визиты в соседние страны. Это показывает особое отношение Нью-Дели к Москве.