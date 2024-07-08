Москва, 8 июля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Участники III Съезда международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодёжи встретились 8 июля с первым замглавы Администрации президента России, председателем оргкомитета ВФМ-2024 Сергеем Кириенко. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба Росмолодёжи.

Пресс-служба Росмолодёжи

Мероприятие прошло на площадке выставки-форума «Россия». Кириенко обратился к представителям национальных комитетов, международным амбассадорам фестиваля, руководителям молодёжных и детских организаций из более чем 100 стран мира и поблагодарил их за вклад в организацию и проведение мероприятия.

«Когда завершался Всемирный фестиваль молодёжи в Сириусе, президент России, встречаясь с вами, сказал, что теперь вся Россия — ваш друг, и наши двери всегда открыты и для вас, ваших проектов и ваших начинаний. И это действительно так. Мы очень рады, что прошло совсем немного времени, и вы снова у нас в гостях — в Москве. Те идеи и предложения, которые вы разработали в рамках деятельности национальных комитетов и презентовали на встрече с Владимиром Путиным, живут и работают. Более того, все проекты, которые существуют в России для поддержки и развития молодёжи, открыты для всех наших международных друзей и партнёров», — сказал он.

Участники встречи поделились впечатлениями о ВФМ-2024 и представили разработанные проекты. В частности, активист, политический аналитик и предприниматель из Уганды Дэвис Акампурира отметил, что фестиваль дал возможность молодым людям со всего мира обрести опыт в развитии молодёжной политики.

«Благодаря Всемирному фестивалю молодёжи и друзьям, которых я там обрёл, у меня появилась возможность самореализации в политической карьере в Уганде. Сохранение такой площадки — возможность выработать системный характер в выстраивании международных молодёжных связей и продвижении лучших практик молодёжной политики», — рассказал Акампурира.

Пресс-служба Росмолодёжи

Заместитель директора Международного департамента ЦК Союза коммунистической молодежи Вьетнама Хонг Нхунг Ле отметила, что её страна готова к развитию сотрудничества с Россией в сфере молодёжных отношений.

«Руководители наши стран уже утвердили план для укрепления дружественных отношений между молодыми людьми России и Вьетнама, а также в целом стран АСЕАН. Для реализации этих проектов молодёжь наших государств разработают совместный план взаимодействия. Так, Россия обладает большим опытом в области подготовки кадров, и в ближайшее время мы хотели бы проводить мероприятия по подготовке вьетнамской молодёжи», — отметила она.

Участники съезда представили лучшие практики в продвижении русского языка как международного. Председатель нацкомитета дирекции ВФМ в Венгрии Роланд Берки рассказал о проекте по изучению русского языка среди венгерской молодёжи.

Председатель нацкомитета Гватемалы Ливни Сапут высказалась в поддержку создания Ассоциации гражданской журналистики, первый съезд которой состоится в 2024 году. По её словам, приоритет глобальной молодёжи — совместное продвижение инициатив, направленных на равные возможности молодёжи мира.

Представитель Зимбабве Доминик Чивенга Кудзаи рассказал о молодёжном сотрудничестве в сфере инноваций. Он отметил, что фестиваль стал площадкой для формирования молодёжных деловых советов.

Председатель нацкомитета Аргентины Андриан Гарсия презентовал разработанный совместно в дни съезда манифест. Согласно нему, члены международного совета дирекции ВФМ образуют сообщество молодых лидеров, которые стремятся к построению равноправного и справедливого многополярного мира и усилению международного молодёжного движения.

Сергей Кириенко поддержал идею участника съезда и предложил провести Международный форум молодых бизнесменов. Он также отметил работу комитетов, внёсших наибольший вклад в организацию и проведение фестиваля. Памятными медалями президента России награждены главы нацкомитетов Пакистана, Кении, Аргентины, Сербии, Молдавии и Алжира.

Как передавало ИА Регнум, с 6 по 9 июля в Москве проходит III съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Он объединяет представителей международных амбассадоров ВМФ-2024 и Национальных комитетов, а также руководителей детских и молодёжных организаций из более чем 100 стран.

Всемирный фестиваль молодёжи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Фестиваль проходил в соответствии с указом Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.