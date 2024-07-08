Москва, 8 июля, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил народную артистку Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ главы государства опубликован 8 июля на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Владимир Астапкович Анита Цой

«Наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» Цой Аниту Сергеевну — генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Галерея «Мастер», — говорится в документе.

Отмечается, что певицу наградили за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу.

В 2001 году Цой открыла благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью. Кроме того, она является гендиректором компании «Галерея «Мастер», которая организует культурные события и мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2021 года Путин присвоил Аните Цой звание народной артистки России.