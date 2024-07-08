Салехард, 8 июля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов накануне Дня семьи, любви и верности встретился с семьями участников СВО. В беседе приняли участие военнослужащие, которые находятся в отпуске, и их близкие.

Фотография со страницы Дмитрия Артюхова в соцсетях Глава Ямала Дмитрий Артюхов встретился с участниками СВО и их семьями

«Регулярно встречаемся с нашими защитниками, их родными. Такие встречи всегда продуктивны — появляются новые решения», — отметил Дмитрий Артюхов. Он отметил, что встреча проходит в стенах регионального отделения фонда «Защитники Отечества». «Его сотрудники часто первыми узнают о сложностях, с которыми сталкиваются люди, и передают их на уровень власти. У нас, на Ямале, есть все ресурсы, чтобы эти проблемы решать. Наш долг — окружить вниманием семьи наших героев, чтобы каждый боец был уверен, что дома у него создан надежный тыл, что семья ни в чем не нуждается», — сказал глава Ямала.

Фотография со страницы Дмитрия Артюхова в соцсетях Глава Ямала Дмитрий Артюхов встретился с участниками СВО и их семьями

Мать участника спецоперации, председатель городского Совета семей военнослужащих, сотрудник регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Лалетина предложила подумать над тем, как эффективнее включить матерей бойцов в работу с их семьями. Губернатор Ямала поддержал предложение и подчеркнул, что такую работу важно вести в округе. Екатерина Пучкова рассказала о том, что её сын собирается поступать в вуз и, если он не пройдет на бюджет, хочет воспользоваться региональной компенсацией за оплату обучения до 200 тысяч рублей в год. Выплата предоставляется на период нахождения родителя студента в зоне СВО и еще полгода после убытия. Екатерина попросила увеличить этот срок. Дмитрий Артюхов пообещал оценить, возможно ли внести изменения.

Фотография со страницы Дмитрия Артюхова в соцсетях Глава Ямала Дмитрий Артюхов встретился с участниками СВО и их семьями

«Семьи бойцов рассказали, что в Салехарде хорошо выстроено взаимодействие для решения любых вопросов семей. Вовлечены в эту работу и депутаты городской думы — у каждой семьи есть свой куратор. Всем бойцам, которые приходят в отпуск, по согласованию с военкоматом оказывают необходимую медпомощь», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

В округе предусмотрено более 50 мер поддержки участников СВО и их семей. Губернатор Дмитрий Артюхов на постоянной основе встречается с защитниками и их близкими, чтобы напрямую получать обратную связь.