Екатеринбург, 8 июля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Завод АГР (AGR Automotive Group) в Калуге, который ранее принадлежал Volkswagen, возобновил серийное производство автомобилей, заявил 8 июля журналистам, находясь в Екатеринбурге, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

РИА Новости/ Виталий Аньков

«Там уже началось производство, насколько мы общались с губернатором [Калужской области Владиславом Шапшей]», ― сказал он.

Алиханов уточнил, что АГР на прошлой неделе провёл переговоры с потенциальными партнёрами. Министр не сообщил, какие именно автомобили начали выпускать на заводе.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года концерн Volkswagen AG продал все активы в России, том числе завод в Калуге, структуре холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». В автоконцерне подчеркнули, что продали доли бизнеса в том числе в дочерних компаниях. «Арт-Финанс» также выкупило инфраструктуру Volkswagen в России.

В январе 2024 года Денис Мантуров, будучи вице-премьером и главой Минпромторга, заявил о планах возобновить выпуск продукции на бывшем предприятии Volkswagen в первом полугодии этого года. Он также рассказал, что владельцы завода нашли иностранного партнёра.

Мантуров также в феврале сообщил, что в течение этого года возобновит работу завод Mercedes-Benz в Московской области, который выкупила группа компаний «Автодом».

В июне первичная профсоюзная организация калужского завода заявила, что производство планируют перезапустить с 1 августа. Об этом заявило руководство предприятия в ходе общезаводского собрания. В первое время планируется привлечь около 500 сотрудников, работа будет идти в три смены. В случае успешного развития производства к ноябрю количество сотрудников могут увеличить.

Президент России Владимир Путин 28 июня заявил, что российские предприниматели не допустили разрушения экономики страны, когда из неё ушли западные компании. Они перехватили предприятия и начали успешно их развивать, добавил глава государства.