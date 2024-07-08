Москва, 8 июля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединённой группировки войск. Указ опубликован 8 июля на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Казакова Сергея Валерьевича военным прокурором Объединённой группировки войск (сил)», — говорится в документе.

Занимавший ранее этот пост генерал-лейтенант юстиции Алексей Найда назначен военным прокурором Ленинградского военного округа.

Кроме того, этим же указом Путин назначил Игоря Купреева военным прокурором Северного флота, Олега Окорокова — военным прокурором Черноморского флота, Константина Ольховатенко — военным прокурором Центрального военного округа.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта 2023 года Путин подписал указ о назначении Алексея Найды военным прокурором Объединённой группировки войск на пятилетний срок. До этого, с 2019 года Найда занимал пост военного прокурора Черноморского флота.