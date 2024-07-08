Москва, 8 июля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества сотрудника аэропорта «Внуково» Валентина Николаенкова, который погиб при попытке обезвредить террориста в «Крокусе». Соответствующий документ опубликован на официальном Портале правовой информации.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Наградить Орденом Мужества Валентина Николаенкова за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга», — указано в документе.

Николаенков работал директором центра управления и координации аэропорта «Внуково». Он погиб в «Крокус Сити Холле» 22 марта при попытке обезвредить одного из стрелков. На концерт мужчина пришёл вместе с женой и близкими друзьями. Он попытался добежать до террориста, перезаряжавшего оружие, но попал под огонь другого нападавшего.

Как сообщало ИА Регнум, теракт произошёл вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. Четверо вооруженных террористов ворвались в «Крокус» и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог. В результате погибли 144 человека, включая шестерых детей, пострадал 551 человек. Суд признал потерпевшими по делу о теракте более 1,7 тыс. человек.

Исполнителей теракта 23 марта задержали в Брянской области. Все они направлялись в сторону границы с Украиной. Связь террористов с украинскими националистами удалось доказать. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных подтверждают украинский след. Исполнителям теракта поступали с Украины значительные суммы денежных средств, добавил он.

23 марта председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего одного из террористов в «Крокус Сити Холле». В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил. Активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей, подчеркнули в СК.