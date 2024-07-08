Москва, 8 июля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Эксперты отмечают рост финансирования зарубежных радикальных некоммерческих организаций, экспертов, которые традиционно подвергают сомнению ход избирательных кампаний, поэтому важно мониторить информационные ресурсы и выявлять проблемные публикации, проводить проверку этих материалов и расставлять объективные правовые и этические акценты. Об этом 8 июля сообщил член СПЧ, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод в Общественной палате России (ОП) на совещании общественных штабов субъектов РФ по подготовке к выборам в Единый день голосования (ЕДГ).

РИА Новости/Максим Блинов

На совещании представители регионов рассказали о планах подготовки наблюдателей и ходе мониторинга всех стадий избирательного процесса.

По словам председателя Комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительного директора НОМ Алёны Булгаковой, в рамках кампаний ЕДГ-2024 уже наметилась тенденция в рамках которой партии продолжают качественно усиливать своё присутствие в региональной политике.

Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил, что в августе будут подписываться соглашения с общественными организациями по наблюдению за выборами.

По его словам, в начале сентября планируется проведение совещания Координационного совета с региональными общественными штабами по вопросам работы на предстоящем голосовании.

По словам IT-эксперта, сопредседателя Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием и экс-главы ТИК ДЭГ Олега Артамонова, число регионов, которые принимают для себя решение голосовать не только на бумаге, но и через дистанционное электронное голосование (ДЭГ), продолжает расширяться.

«Мы не строим прогнозов, сколько будет участвовать в ДЭГ — 1, 2 или 3 млн — это зависит от многих факторов. На предыдущих выборах мы видели, что уровень вовлеченности в голосование через ДЭГ очень разнится от региона к региону. В первую очередь очень многое зависит от нас с вами — региональных штабов — от того, как они будут информировать о процедуре ДЭГ», — приводит пресс-служба Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» его слова.

Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод отметил, что это не рядовой единый ден голосования, это 4 тысячи избирательных кампаний разного уровня в 83 регионах, предположительно, будет задействовано 57,5 млн избирателей.

Он отметил, что кампания высококонкурентная, охватывающая деятельность многих политических сил, и для электоральных экспертов встают новые задачи, такие как мониторинг всех стадий избирательного процесса — и выдвижения, и прохождения муниципального фильтра, и регистрации кандидатов.

Он также напомнил о механизме введения представителя общественной палаты в региональные избирательные комиссии. По его словам, Бурятия, Краснодарский край, Ярославская область и некоторые другие регионы этой позицией воспользовались. Этой возможностью присутствовать на заседаниях избиркомов, в рабочих группах, на рассмотрении документов нужно активно пользоваться для того, чтобы вникать во все тонкости избирательного процесса и грамотно комментировать происходящее, подчеркнул Брод.

Председатель НОМ обратил особое внимание на уже начатое внешнее противодействие российским выборам.

«Уже состоялись заседания рабочих групп Госдумы и Совета Федерации по иностранному вмешательству в ход избирательных кампаний. Эксперты отмечают рост финансирования зарубежных радикальных НКО, экспертов, которые традиционно подвергают сомнению ход избирательных кампаний, выбирают обычные мишени для критики — и многодневное голосование, и ДЭГ, критикуют различные этапы избирательного процесса. Поэтому для нас тоже очень важно мониторить как федеральные, так и региональные информационные ресурсы СМИ, Telegram-каналы, социальные сети, выявлять проблемные публикации, проводить проверку этих материалов и расставлять объективные правовые и этические акценты», — цитирует пресс-служба его слова.

Брод также призвал обращать внимание на недопустимость использования кандидатами и политическими партиями националистической, мигрантофобной риторики, что некоторыми политическими силами используется в своих пиар-целях.

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, член Общественной палаты города Москвы, председатель Экспертного совета по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей Александр Асафов напомнил, что 4 июля МГИК приняла порядок организации электронного голосования в Москве, руководствуясь принятым 3 июля ЦИК РФ порядком электронного голосования.

«Сейчас у нас дистанционное электронное голосование, к которому мы становимся уже привычными за столько лет его применения, становится частным случаем электронного голосования вообще, и мы входим в эту эпоху. Теперь существует вся нормативная база для проведения электронного голосования», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Единый день голосования состоится 8 сентября 2024 года. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в единый день голосования пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 83 регионах страны. Заместят более 35 тысяч мандатов, в выборах смогут принять участие свыше 55 млн избирателей.

В рамках ЕДГ пройдут выборы депутата Госдумы, 20 глав регионов, 13 депутатов региональных законодательных органов, двух глав региональных центров, 21 депутата представительных органов региональных столиц. Памфилова также представила проект логотипа единого дня голосования 8 сентября 2024 года.

В апреле председатель ЦИК заявила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании в сентябре подали 23 российских региона. Памфилова уточняла, что в сентябре ожидается мощная выборная кампания на региональном уровне. ЦИК продолжит принимать заявления до июня, затем примут решение по организации ДЭГ в ряде субъектов в единый день голосования.