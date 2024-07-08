Москва, 8 июля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Чем хуже у Киева идут дела, тем провокации Запада становятся более изощрёнными. Об этом 8 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы обвинить Москву в применении химоружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Чем хуже обстоят дела у киевского режима, тем изощрённее провокации», — привёл её слова телеканал RT.

Как ранее передавало ИА Регнум, 8 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов проинформировал, что США и Германия совместно с Украиной и техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) намереваются в очередной раз обвинить Россию в якобы применении химического оружия в зоне проведения спецоперации.

Он уточнил, что одно из «независимых» государств инициирует расследование и сфабрикует доказательства якобы применения российской стороной токсичных химикатов, на что США уже выделили около 400 тыс. долларов. При этом одновременно ОЗХО получила от западных кураторов указания никак не реагировать на заявления России о нарушениях Украиной положений Конвенции о запрещении химоружия.

Ранее Кириллов рассказал, что в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения киевским режимом нелетальных токсичных химикатов. Он подчеркнул, что Киев при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя такие соединения, как Би-Зет, синильная кислота и хлорциан.