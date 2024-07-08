Нью-Дели, 8 июля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву во время саммита стран НАТО в Вашингтоне в первую очередь является геополитическим сигналом Западу, говорится в опубликованной 8 июля редакционной статье в индийской газете Hindu.

Валерий Шарифулин/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Президент США Джо Байден встретится с лидерами стран НАТО по случаю 75-летия трансатлантической группировки для демонстрации силы, призванной показать «изоляцию» России. Правительство [Индии] продемонстрировало свою неизменную приверженность традиционным связям с РФ», — говорится в публикации.

Издание также напомнило, что Нью-Дели отказался осудить позицию Москвы по украинскому кризису и продолжает сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Отмечается, что индийский премьер впервые встретится с президентом России Владимиром Путиным после их встречи в сентябре 2022 года в Узбекистане на полях ШОС.

Также газета указала на то, что визит Моди в Россию стал первым двусторонним визитом в ходе его третьего срока пребывания в должности. Обычно он первые двусторонние визиты наносит в соседние страны, и нарушение такой негласной традиции показывает, как Нью-Дели ценит партнёрство с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, Моди 8 июля прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом, в ходе которого состоится его встреча с Путиным. Последний раз индийский премьер посещал Россию в 2019 году, приехав во Владивосток. В Москве он был ранее в 2015 году.

В преддверии визита Моди назвал Путина своим другом и заявил, что с нетерпением ожидает встречи с ним, чтобы обсудить различные вопросы. Он также высоко оценил стратегическое партнёрство двух стран, отметив его значительное развитие за последние 10 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд Моди в Москву, заявил, что в странах Запада внимательно следят за этим визитом. Они придают этому большое значение и не ошибаются, добавил официальный представитель Кремля.