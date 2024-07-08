Москва, 8 июля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Состоялось подписание концессионного соглашения о строительстве первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости/Илья Питалев

«Соглашение сроком на 40 лет подразумевает создание инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта между двумя крупнейшими мегаполисами страны, а также разработку высокоскоростных поездов», — написал градоначальник.

Он отметил, что магистраль пройдёт по нескольким регионам, её запуск будет способствовать росту деловой активности и туризма.

Путь из Москвы в Санкт-Петербург займёт 2 часа 15 минут — это в два раза быстрее, чем на «Сапсане», добавил Собянин. Новая магистраль позволит добраться до центра Москвы из Зеленограда за 14 минут, а из Твери — за 39 минут.

С запуском ВСМ-1 пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом может вырасти в 3,2 раза. В 2030 году он достигнет 32 миллионов человек в год, подчеркнул мэр.

8 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о старте работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. По его словам, концессионное соглашение о реализации проекта подписали 5 июля. Мишустин отметил, что предстоит возвести железнодорожную линию протяженностью почти 680 км.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин назвал уникальной финансовую модель ВСМ Москва — Петербург. Глава государства подчеркнул, что в России пока нет других подобных проектов. Он уточнил, что в проекте ВСМ задействовано и правительство, и регионы России.

15 февраля на совещании по развитию высокоскоростной железнодорожной магистрали Путин заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России. Реализация проекта позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности, отметил глава государства.

14 марта Собянин доложил президенту о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Он пояснил, что ВСМ-1 свяжет крупнейшие города и экономические центры России. Это коснётся 40,2 млн человек, что составляет 27% населения страны. На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом планируется 16 остановок, четыре из них — в столице.