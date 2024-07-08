Москва, 8 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. В текущих условиях нет оснований полагать, что ситуация в урегулировании конфликта на Украине изменится, позиция США по этому вопросу остаётся прежней. Такое мнение 8 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, комментируя «мирную миссию» по урегулированию конфликта на Украине премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

TASS /EPA Виктор Орбан

«В сложившейся ситуации не стоит ожидать прогресса в урегулировании конфликта. Это подтверждают постоянные заявления президента США Джо Байдена. И Орбан это понимает, но преследует свои цели в этом вопросе. Венгрия критически зависит от поставок энергетических ресурсов, поэтому для неё крайне важно, чтобы продолжалось строительство атомных станций. И в этом контексте российское участие имеет решающее значение», — подчеркнул эксперт.

Однако говорить о том, что Венгрия слишком независима в рамках двух интеграционных объединений, таких как ЕС и НАТО, было бы опрометчиво. С начала проведения спецоперации на Украине Венгрия неоднократно солидаризировалась со своими партнёрами по НАТО и ЕС относительно санкций в отношении России, уточнил он.

По его словам, наблюдается интересная конфигурация, когда одна из стран-членов НАТО и ЕС пытается взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта.

Денисов уточнил, что Орбан летит в США на саммит НАТО, на котором будут как Байден, так и главы других государств Североатлантического альянса. Поэтому, скорее всего, отдельной встречи Орбана и Байдена по вопросу урегулирования конфликта на Украине не будет. Они могут переговорить по этому вопросу на полях саммита. Вероятность встречи экс-президента США Дональда Трампа и Орбана в ходе поездки премьер-министра Венгрии в США очень высока. Для Орбана экс-президент США Дональд Трамп является более симпатичным, нежели нынешний американский лидер Джо Байден. Ранее Орбан позитивно высказывался о его политике, а Трамп также упоминал его в позитивных контекстах, пояснил эксперт.

«Инициативы Венгрии по поиску компромиссов и базы для переговоров являются позитивными и заслуживают уважения и внимания, но на данный момент говорить о каких-то достижениях преждевременно», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля во время визита в Киев премьер Венгрии предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у Кремля не было никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

В Москве 5 июля прошли переговоры президента России Владимира Путина и Орбана, который назвал свой визит следующим этапом мирной миссии. Орбан сообщил, что именно президент России Владимир Путин ответил на его вопросы во время переговоров в Кремле.

В Пекине 8 июля Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Подробности прошедших переговоров не уточняются.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах посетить Вашингтон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Песков предположил, что у Орбана запланированы другие поездки и контакты. По его словам, очевидно, что премьер Венгрии расскажет своим коллегам по НАТО о впечатлениях от поездок в Россию и Китай.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности.

Президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.