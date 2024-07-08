Авдеевка, ДНР, 8 июля, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили в одном из населённых пунктов ДНР в районе Авдеевки лабораторию ВСУ по производству химического оружия, сообщил 8 июля на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Станислав Красильников/РИА Новости

Лабораторию с химическим оборудованием обнаружили в промышленной зоне на первом этаже разрушенного здания в ходе проведения инженерной разведки.

В помещении находились полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, химические реакторы, баллоны с углекислотой. Мобильная диагностическая группа войск РХБ обнаружила стеллажи с лабораторной посудой и реактивами, противогазы, в том числе производства США, а также защитный костюм польского производства.

Углублённый анализ смывов с оборудования и вытяжки показал наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов.

«Наличие этих химических веществ однозначно свидетельствует о том, что в найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия», — сообщил Кириллов.

Он отметил, что производительность найденной под Авдеевкой лабораторной установки составляет не менее трёх килограммов в сутки. Для её работы необходим персонал — два-три человека. Летальная ингаляционная доза для этой группы отравляющих веществ очень мала и составляет для человека всего 70-80 мг, подчеркнул начальник войск РХБ.

Синильная кислота, бесцветная летучая жидкость с запахом горького миндаля, входит в третий список Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО). Применение этого яда запрещено статьёй 1 КЗХО. При проникновении через органы дыхания кислота вызывает головокружение, учащение дыхания, рвоту, судороги, паралич дыхательной мускулатуры и смерть.

Как отметил Кириллов, Минобороны получило подтверждение многочисленных фактов применения токсичных химикатов, в том числе синильной кислотой, киевским режимом. В мае в находящемся в десяти километрах от Авдеевки селе Семёновка ВСУ сбросили с беспилотника боеприпасы, после чего у пострадавших появились симптомы, характерные для поражения синильной кислотой — затруднение дыхания, рвота и привкус горького миндаля.

В прошлом месяце применение киевским режимом синильной кислоты военные зафиксировали после атаки дрона ВСУ в Грайвороне. Яд обнаружили на осколках боеприпаса. Кроме того, о лабораториях по производству химоружия сообщали украинские военнопленные.

«Украинским военнопленным Сергеем Батыром в ходе дачи показаний было заявлено о привлечении к работе в них американских специалистов, а также участии этих лабораторий в массовом производстве беспилотников-камикадзе», — сообщил Кириллов.

Также начальник войск РХБ сообщил на брифинге, что в ходе спецоперации российские военные зафиксировали 400 случаев применения токсичных химикатов украинской армией. Кириллов подчеркнул, что Киев регулярно нарушает КЗХО.

При этом Запад и ОЗХО планируют обвинить Россию в применении химического оружия. США, Германия, Украина и техсекретариат ОЗХО готовят запуск «спецмиссии». Одно из государств инициирует расследование и сфабрикует доказательства. Вашингтон уже выделил для этого около $400 тыс.