Москва, 8 июля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Москва не согласна с подходом Сеула о необходимости выбрать «одну из двух Корей». Об этом 8 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Майшев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Так он прокомментировал слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, что России нужно решить, отношения с какой из стран для неё важнее — с Южной Кореей или КНДР.

«Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона — и с КНДР, и с Южной Кореей», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что сейчас де-факто партнёром Москвы является Пхеньян, а Сеул присоединился к антироссийским санкциям.

«Как мы можем выстраивать добрые отношения со странами, которые занимают по отношению к нам враждебную позицию?» — отметил Песков.

Как ранее передавало ИА Регнум, Юн Сок Ёль заявил, что укрепление отношений России и Северной Кореи угрожают безопасности Корейского полуострова и Европы. Он отметил, что планирует поднять эту тему на саммите НАТО в Вашингтоне. При этом он заявил, что России следует решить, отношения с какой из стран — с Южной Кореей или КНДР — важнее для неё. Отношения Сеула с Москвой полностью зависят от России, добавил южнокорейский лидер.

Президент России Владимир Путин 18 июля посетил Пхеньян с дружественным государственным визитом и встретился с главой республики Ким Чен Ыном. Лидеры подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, в соответствии с которым стороны обязались оказывать друг другу помощь в случае агрессии в отношении одного из участников.

В связи с подписанием этого договора южнокорейский МИД вызвал российского посла Георгия Зиновьева и выразил ему протест.

Комментируя заключение договорённостей между Россией и Северной Кореей, замглавы МИД России Андрей Руденко назвал его предупреждением для третьих стран.