Киров, 8 июля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Кировский областной суд оправдал в апелляционной инстанции бывшего губернатора региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями. Заседание суда состоялось 8 июля.

РИА Новости/Максим Блинов

Судья огласил, что судебная коллегия отменила приговор Октябрьского районного суда Кирова от 26 декабря 2023 года в отношении Никиты Белых в части осуждения его по ч. 2 ст. 285 УК РФ с освобождением от назначенного наказания. При этом производство по уголовному делу в части обвинения Белых по ч. 3 ст. 285 УК РФ прекратили за отсутствием состава преступления и признали за экс-губернатором право на реабилитацию.

«Я рад, что в этой части суд разобрался, как я просил, и поставил точку в этом деле. А по второму эпизоду подтвердил решение районного суда, который оправдал меня ещё в декабре прошлого года», ― прокомментировал решение суда Белых.

Ранее на заседании суда бывший губернатор Кировской области заявил о своей невиновности в злоупотреблении полномочиями и назвал свои решения правильными, а действия ― законными.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2021 года СК сообщил, что против отбывающего наказание Белых возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, Белых в 2011 году обеспечил выделение средств регионального бюджета частной компании на постройку жилья для бюджетников. Такими полномочиями Белых не располагал.

26 декабря 2023 года Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Согласно предъявленному обвинению, Белых, будучи губернатором, обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» («КРИК») 488 млн рублей из областного бюджета для приобретения и строительства жилищного фонда. В действительности, по мнению следствия, приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного, а в последующем стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Белых признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). По этой статье ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. В декабре 2023 года бывшего губернатора Кировской области от наказания по уголовному делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.

1 февраля 2018 года суд признал Белых виновным в получении взятки, приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн рублей. Сторона обвинения просила назначить Белых десять лет колонии и штраф в размере 100 млн рублей. 21 июня Белых вышел на свободу из кировской колонии.