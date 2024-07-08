Москва, 8 июля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО исключается из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Документ опубликован 8 июля на портале официального опубликования правовых актов.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Он исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых обязательно для регистрационных действий, связанных со сменой владельца авто.

Кроме того, в закон внесли изменения, исключающие обязанность заключать договоры ОСАГО до совершения регистрационных действий.

Также закон разрешает водителям сразу снимать машину с учёта при продаже, а не через 10 дней после обращения. Помимо этого, государственный учёт прекращается по заявлению владельца в отношении похищенного или угнанного авто, находящегося в розыске.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля Совет Федерации одобрил закон, исключающий ОСАГО из списка обязательных документов для постановки транспортного средства на учёт.

В мае правительство поддержало законопроект, предусматривающий увеличение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 тыс. до 200 тыс. рублей, если ДТП оформят по европротоколу, без участия полиции.