Вашингтон, 8 июля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Официальный визит премьер-министра Индии Надендры Моди в Россию должен показать, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими. Об этом 8 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских дипломатов.

Алексей Никольский/РИА Новости Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Уточняется, что ранее глава МИД Индии Винай Кватра заявил, что на фоне отсутствия в последнее время российско-индийских встреч на высшем уровне, в двусторонней повестке дня накопилось несколько вопросов, которые необходимо решить.

По словам источников, при этом громкие объявления от Москвы и Нью-Дели в рамках визита премьер-министра Индии в Россию маловероятны.

«Визит Моди призван послать сигнал о том, что обе стороны остаются близкими», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, Bloomberg 2 июля написало, что визит премьер-министра Индии в Россию подчёркивает важность связей двух стран. По словам авторов публикации, он также является дипломатической победой президента России.

Ранее 8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Самолёт главы индийского правительства приземлился в московском аэропорту Внуково.

Перед визитом в Москву Моди написал, что с нетерпением ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным, которого считает своим другом. Он подчеркнул, что привилегированное стратегическое партнёрство России и Индии в последние десть лет развивалось, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 июля заявил, что Запад внимательно отслеживает визит Моди в Москву. Представитель Кремля уточнил, что стороны в ходе переговоров обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений двух стран, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.