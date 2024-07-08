Москва, 8 июля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Газпромбанк объявил о начале стратегического сотрудничества с АКИТ РФ — ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Соответствующее соглашение на полях форума «Иннопром» подписали первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников и директор АКИТ РФ Михаил Лабудин.

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«Партнерство с Газпромбанком открывает для членов АКИТ РФ новые возможности для привлечения финансирования и реализации своих проектов», — сказал директор АКИТ РФ Михаил Лабудин. Он добавил, что в соответствии с соглашением, Газпромбанк планирует осуществить банковское сопровождение проектов, реализуемых членами АКИТ РФ. «Это позволит обеспечить целевое и эффективное использование финансирования, выделенного на реализацию инвестиционных проектов», — пояснил Лабудин.

Сотрудничество будет развиваться при кредитовании и финансировании проектов, реализуемых членами АКИТ РФ, а также в инвестиционной сфере: стороны изучат возможности для увеличения инвестиционного потенциала членов АКИТ РФ.

В свою очередь, Газпромбанк планирует обеспечить членов АКИТ РФ банковскими услугами — от контрактного финансирования и выдачи банковских гарантий до факторинга и финансового лизинга.

«Мы гордимся возможностью предложить наш уникальный опыт и экспертизу, чтобы поддержать членов АКИТ РФ в осуществлении их планов. Наше партнерство будет способствовать эффективной реализации инвестиционных проектов, а общие усилия приведут к значительным результатам», — отметил первый вице-президент «Газпромбанка» Олег Мельников. Он выразил убежденность, что сотрудничество с АКИТ РФ будет успешным и продуктивным для всех заинтересованных участников.