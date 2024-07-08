Москва, 8 июля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Вся страна гордится участниками специальной военной операции, выполняющими боевые задачи. Об этом 8 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Родители по праву гордятся своими сыновьями, которые принимают участие в сегодняшней боевой работе по защите России. Вся страна ими гордится», — отметил глава государства.

Он добавил, что нужно в целом наладить систему отпусков для участников СВО. По его словам, ещё не всё организовано должным образом, но работа над этим идёт.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске обратился от имени руководства страны к участникам специальной военной операции. Он отметил, что руководство государства думает о героях СВО каждую минуту, потому что от них зависит будущее страны.

На церемонии вручения государственных наград в Кремле 12 июня Путин заявил, что героев СВО поддерживает весь народ России. Глава государства добавил, что россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу страны. Эти чувства служат надёжной опорой участникам СВО, подчеркнул он.