Москва, 8 июля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В стране необходимо наладить систему отпусков для участников специальной военной операции, заявил 8 июля президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное».

Иван Шилов ИА Регнум

«Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что сейчас решили ещё не все организационные моменты, правительству предстоит поработать над этим. Он добавил, что вся Россия гордится участниками СВО, выполняющими боевые задачи.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля в столице открылся первый военно-социальный центр Министерства обороны России. В нём участники спецоперации смогут получать социальные, административные и финансовые услуги. Замминистра обороны Анна Цивилева отметила, что военным СВО будут оказывать помощь в решении вопросов с недвижимостью, финансами и социальными гарантиями. При этом сотрудники центра начнут помогать семьям военнослужащих РФ в вопросах поиска родных, заключила Анна Цивилева.

28 июня Путин подписал указ о ежемесячной компенсации военным-контрактникам. Российский лидер поручил осуществлять ежемесячную компенсацию в том числе в случае, если военнослужащие выведены из состава воинских частей для восстановления или обучения не более чем в течение трёх месяцев, находятся на лечении не более одного месяца или в основном отпуске не более 30 суток, направлены в служебные командировки в течение не более 10 суток.

Премьер-министр Михаил Мишустин 27 июня сообщил, что участникам спецоперации в Запорожской и Херсонской областях предоставят статус ветеранов боевых действий. Речь идёт не только о военнослужащих и добровольцах, но и о гражданском персонале Вооружённых сил, врачах, военкорах и работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах.