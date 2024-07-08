Москва, 8 июля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил не учитывать другие налоговые вычеты при расчёте «налогового кешбэка» для семей с детьми, снижающего для них НДФЛ до 6%. Об этом глава государства заявил 8 июля на встрече с семьями ― финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Российский лидер отметил, что вопрос о семейной налоговой выплате должен решаться исходя из интересов семьи. Он напомнил, что в стране действуют несколько налоговых вычетов: имущественный в случае приобретения квартиры; социальный, связанный с образованием, здравоохранением; и так называемые общие налоговые вычеты для семей.

«У нас сейчас в Госдуме [находится] проект закона о семейном вычете, семейной выплате, на самом деле, вычет ― это то же самое. Цель заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%, а разница между 13% и 6% должна остаться в семье. В этом всё дело», ― пояснил глава государства.

Путин добавил, что этот вопрос сейчас дискутируется в Госдуме.

«Я попрошу и правительство, и депутатов Государственной думы — у них завтра как раз будет обсуждение этого вопроса ― принять решение в соответствии с интересами российской семьи», ― заявил президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что налоговая выплата семьям будет осуществляться до того, как произведут другие вычеты ― имущественные, на образование и медицину.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая правительство РФ одобрило проект изменений в налоговую систему, разработанный Минфином. Документ предполагает выстраивание в стране прогрессивной шкалы налогообложения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что планируемые налоговые изменения позволят реализовать в РФ все национальные проекты и социальные программы. Кроме того, налоговая система станет более сбалансированной.

В начале июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возврате 7% из 13% уплаченного подоходного налога семьям, которые имеют двоих детей и более. Как следует из пояснительной записки, для получения ежегодной налоговой выплаты доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума на душу населения в регионе проживания РФ.

Кроме того, возврат НДФЛ положен только работающим гражданам, постоянно проживающим в России, с детьми не старше 18 лет. В случаях, когда дети учатся в вузе, родители смогут получать возврат до того момента, пока студенту не исполнится 23 года.

Выплату будет назначать и предоставлять территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) России. В случае одобрения законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

В Минтруде заявили, что налоговая выплата для семей в России, предполагающая возврат семи процентов из 13 процентов из уплаченного НДФЛ, охватит в России четыре миллиона семей, в которых воспитывают 10 млн детей.