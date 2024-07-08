Москва, 8 июля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в стране отдельный праздник для многодетных семей. Об этом он заявил 8 июля на встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное».

Артем Геодакян/ТАСС

Президент поддержал идею сделать в День семьи, любви и верности 8 июля бесплатными парки аттракционов, музеи и цирки для многодетных семей. Он отметил, что такого праздника будут ждать семьи и дети.

«А так, если заранее знать это, можно всем подготовиться. Это хорошая идея. Обязательно продумаем», — отметил Путин.

Глава государства отметил, что необходимо поднимать престиж семьи, особенно большой семьи.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. К этой категории в России теперь относятся семьи с тремя и более детьми. Соответствующую поддержку такой семьи государство оказывает до достижения старшим ребенком 18 лет или возраста 23 лет — при условии его очного обучения в учебном заведении.

Президент 30 мая на встрече с многодетными семьями, которые удостоились орденов «Родительская слава» и «Мать-героиня», заявил, что семья с тремя и более детьми должна стать для страны нормой. За последние годы в стране на 26% выросло количество многодетных семей. Таких семей сегодня в России более двух миллионов.