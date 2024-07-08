Москва, 8 июля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Государственной думе рекомендовано принять законопроект о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных. Документ в ходе заседания 8 июля одобрил комитет нижней палаты парламента по госстроительству.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Авторы законопроекта, внесённого в Госдуму Московской областной думой в декабре 2021 года, хотят дополнить КоАП новой статьёй.

«Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных. 1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных ― влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей ― от трёх тысяч до пяти тысяч рублей», ― указано в тексте законопроекта.

За повторное нарушение штраф увеличат. Для физлиц — до трёх тысяч рублей, а для юридических — до 10 тысяч рублей. Нарушение требований содержания животных считается административным нарушением. Такие дела будут рассматривать органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о безнадзорных животных. Документом ввели запрет на самовыгул кошек и собак. В соответствии с поправкой свободно выгуливать с домашних питомцев можно только в специально отведённых местах. Вне таких мест хозяева обязаны контролировать перемещение своего любимца. Также животное должно находится под контролем владельца на проезжей части, во дворах, в лифтах, на детских площадках и в иных местах.

Ранее комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовил поправки в закон об ответственном обращении с животными, предложив наделить владельцев домашних животных дополнительными обязательствами по разведению, содержанию и маркировке животных. В частности, к требованиям предложили отнести обязательную регистрацию заводчиков животных, вакцинацию питомцев и уплату налогов.

Поправки к законопроекту помогут решить проблему «чёрных заводчиков», считает один из авторов инициативы — первый заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Бурматов.